В Красноярске в финале первенства мира встретятся керлингистки из Канады и Кореи

22 Февр. 2020 2020-02-22T04:07:42+03:00

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В Красноярске 21 февраля на льду «Кристалл арены» состоялись полуфинальные матчи между женскими командами России и Канады, Японии и Кореи.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Крайспорта, в начале игры российские спортсменки повели в счете. Но в пятом энде скипу канадской сборной МакКензи Закариас удалось сравнять счет - 4:4. В шестом энде бросок Влады Румянцевой вывел нашу команду вперед. Однако потом Канада вновь взяла два камня и вырвалась вперед. В десятом энде счет вновь сравнялся. Но в экстра-энде больше повезло канадцам. Счет игры - 9:8.

– Это была очень сложная игра, - рассказала МакКензи Закариас, скип сборной Канады. - Россия играла хорошо: мы до последнего не знали, кто победит. Мои броски немного не удались, а у соперниц наоборот концовка получилась, и это все привело к экстра-энду. Надеюсь, в финале мы сыграем с кореянками лучше, чем на круговом этапе.

Вице-скип сборной России Вера Тюлякова поблагодарила болельщиков за поддержку и добавила, что удачный бросок соперников в конце игры – это большое везение:

– Мы показали хорошую игру, и я думаю, что это огромный толчок для дальнейшего развития нашей команды.

На другой ледовой дорожке сборная Кореи противостояла Японии. Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу кореянок.

– К каждой игре нужно готовиться так, как будто она самая сложная в жизни, - сказала после выхода в финал скип сборной Кореи Минджи Ким. - Независимо от того, насколько титулованный противник с нами играет, мы всегда серьезно готовимся, тщательно концентрируемся перед матчем. Секрет наших хороших результатов в многолетней хорошей подготовке.

22 февраля в 9:00 золото разыграют Швейцарии и Канады у юниоров, бронзу – команды Германии и Шотландии.

На первое место среди юниорок претендуют сборные Канады и Кореи, за третье сразятся Россия и Япония. Начало матча в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU