2020-02-21T14:24:28+03:00
Экономика

Красноярску повысили кредитный рейтинг до «Стабильного»

Это повышает и доверие к городу со стороны бизнеса
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярску повысили кредитный рейтинг до «Стабильного»Красноярску повысили кредитный рейтинг до «Стабильного»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг городу Красноярску по национальной шкале на уровне ruА-, прогноз «Стабильный». Такая оценка отражает стабильную и развитую экономику, умеренно высокую кредитоспособность и финансовую надежность города, а также высокую степень ликвидности и устойчивости бюджета, говорят эксперты.

Прогноз с высокой долей вероятности продержится ближайшие 12 месяцев. На чем он основан? В первую очередь, на рейтинг положительно повлиял высокоразвитый промышленный сектор – он обеспечивает сильную налоговую базу города. Второе – низкий уровень безработицы и достаточно высокий уровень средней заработной платы.

Что это дает? Круг потенциальных инвесторов, которые будут вкладывать свои деньги в экономику Красноярска, вырастит. Город может заявлять о проведении у себя различных крупномасштабных экономических, культурных или спортивных мероприятий. А еще привлекать кредиты по более низким ставкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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