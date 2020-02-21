2020-02-21T13:58:10+03:00
Фотоконкурсы

Участница фотоконкурса «Самая красивая мама – 2020!» о своем сыне: «Он лучшее, что могло со мной случиться!»

Арина Миронова гордится своим мальчиком и старается быть ему другом
Ольга КОСТИНА
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Арина Миронова Фото: личный архивАрина Миронова Фото: личный архив
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На сайте «Комсомолки» сейчас настоящая галерея прекрасных женщин. И все они – мамы. Это участницы фотоконкурса «Самая красивая мама – 2020!»

Одна из них – Арина Миронова. Она всегда старается быть рядом со своим 5-летним сынишкой и поддерживает его во всем. И сейчас, когда она сама участвует в фотоконкурсе, ее главный болельщик, конечно же, Марк. Вот что она рассказывает о нем и о себе:

«Мне 30 лет, я мама мальчика по имени Марк. Ему 5 лет. Я очень ценю время, проведённое вместе, поэтому стараюсь максимально выгодно провести его с сыном. Мы ходим в спортивные секции, в игровые комнаты. Я развиваю его дома, в свои пять лет он уже пишет прописью в прописях и делает хорошие успехи в чтении. Мой сын это мое бессмертие, моя радость и моя любовь. Я постоянно поддерживаю его в новых начинаниях и стараюсь быть для него другом. Он лучшее, что могло со мной случиться!».

Напоминаем, что принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая мама - 2020» могут мамы из Красноярского края. Отправить заявку необходимо до 25 февраля. После стартует голосование, которое продлится по 3 марта.

Итоги голосования подводим 5 марта, а 6 состоится торжественное награждение. Пять победительниц получат в подарок дипломы, а также сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике «Альфа клиник» и интересные книги от «Комсомольской правды». За первое место дополнительный подарок!

Генеральный партнер конкурса: Сибирский центр лазерной хирургии «Альфа-Клиник».

Подробности на странице конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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