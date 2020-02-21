2020-02-21T13:22:46+03:00
Общество

Жительница Красноярска накопила 42 долга за нарушения правил дорожного движения

Чтобы стимулировать ее к оплате, приставы арестовали ее автомобиль
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительница Красноярска накопила 42 долга за нарушения правил дорожного движенияЖительница Красноярска накопила 42 долга за нарушения правил дорожного движенияФото: ИВАНОВА Диана
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Жительница Красноярска накопила долги за нарушение правил дорожного движения. Большей частью за превышение скорости – любила женщина покататься на своем «Форде Фокусе» и попадалась на камеры видеофиксации. Итого – 42 штрафа на сумму 36 тысяч рублей.

Платить их злостная нарушительница не собиралась. Когда вышли все установленные законом сроки, на нее было возбуждено исполнительное производство, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе судебных приставов.

Но даже получил уведомление, должница не отреагировала. И тогда в рамках работы пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении ее автомобиля Когда женщина захотела его продать – не получилось. Пришлось волей-неволей, а рассчитаться со всеми своими долгами в полном объеме. Только после этого она смогла совершить сделку купли-продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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