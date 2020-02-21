2020-02-21T13:08:40+03:00
Общество

В Красноярске охранник автовокзала долго рассматривал ботинок: уволили

Есть предположение, что мужчина находился в состоянии опьянения [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске охранник автовокзала долго рассматривал ботинок: уволили. Стоп-кадр видеоВ Красноярске охранник автовокзала долго рассматривал ботинок: уволили. Стоп-кадр видео
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В Красноярске охранник ЧОПа в здании междугородного автовокзала привлек к себе внимание неординарным поведением. Случилось это несколько дней назад. Один из пассажиров достал телефон и снял странный перфоманс. А дальше – соцсети и массовое обсуждение.

Итак, молодой мужчина в униформе охранника пытается что-то разглядеть в своем ботинке. Рядом – вход, мимо туда-сюда проходят пассажиры, но мужчине нет до них никакого дела. Каждая секунда его внимания сконцентрирована на обуви. Он снимает ботинок, вертит его перед носом, заглядывает внутрь, пытается обуться и снова дотошно изучает.

За такое странное поведение охранника уволили, сообщает паблик «ЧП Красноярск». Но вот за что? Подписчики сразу же предположили, что молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. К тому же на видео фоном наложен звук из культового американского фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».

Подписчики тут же прокомментировали (орфография сохранена):

- Может плохое финансирование и сидит изучает дырку в ботинке и думает чё с ней делать?)))

- Закладку ищет… походу уже нашел

- Вы битву экстрасенсов видели? Они когда "работают" тоже не в адеквате! Может и этот экземпляр экстрасенс, маг и ведьмак! И как раз разглядывает карму ботинка и предугадывает будущее по линия протектора подошвы.

- Возможно он просто задержал преступника, обезвредив и забрав запрещенное вещество, рискуя собственной жизнью уничтожил это вещество ради Вас, ради Родины.а вы тут набросились на парнягу. вот так и делай добро…

ИСТОЧНИК KP.RU

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