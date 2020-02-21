21 Февр. 2020 2020-02-21T11:39:38+03:00

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В Красноярке могут запустить троллейбус до Солнечного, маршрут пройдет через новую развязку на Северном шоссе, сообщает паблик «Наш мкр. Солнечный». Такие планы по развитию транспортной инфраструктуры обсуждают депутаты Горсовета. Причем связывают новую схему с будущим метро.

Первая ветка метрополитена будет запущена в 2024 году. И на земле расширят сеть электрического городского транспорта. Как вариант, рассматривается строительство трамвайных линий на левобережье с переходом через Октябрьский мост. Так думают депутаты, но чиновники с ними не согласны – слишком дорого обойдутся трамваи для местного бюджета.

Вице-мэр Олег Животов привел простейшие экономические расчеты:

- На один трамвай мы можем купить три троллейбуса, а затраты на развитие инфраструктуры просто несопоставимые. Поэтому уже сейчас в проработке вопрос подключения «Солнечного» через переезд на Северном шоссе именно троллейбусным движением.

ИСТОЧНИК KP.RU