В Красноярском крае закрыли сельский детский сад – за аварийное состояние

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:13:55+03:00

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В селе Усть-Яруль Ирбейского района края после проверки закрыли детский сад «Тополек» - за грубые нарушения требований санитарного законодательства. В краевом управлении Роспотребнадзора «Комсомольской правде»-Красноярск информацию подтвердили.

Нарушений множество. Из-за аварийного состояния не используется отдельный вход в среднюю группу и пищеблок. Из-за изношенности стены и потолки имеют трещины, на потолках заплаты, штукатурка отслоилась. А материалы, которые использовались для отделки, не позволяют проводить дезинфекцию.

С тараканами в садике тоже существуют проблемы. Ветхие окна с потрескавшимися стеклами не позволяют мыть их. В игровых комнатах холодно. Не хватает умывальников и унитазов. В помещении персонала нет санузла. И далее список продолжается кухней, территорией вокруг садика, площадкой для мусора.

Работа детского сада приостановлена на 60 дней – до устранения всех нарушений. Ответственные лица будут оштрафованы.

ИСТОЧНИК KP.RU