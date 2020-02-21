Житель Красноярского края купил у мошенников липовый кредит за 190 тысяч рублей

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:50:23+03:00

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Очередной жертвой телефонных мошенников стал 24-летний житель города Назарово. Общение с неизвестными, которые представились сотрудниками банка, стоило ему 190 тысяч рублей. Дело было так: молодому человеку позвонили на мобильный телефон и сообщили, что ему одобрен кредит в размере 800 тысяч рублей на очень-очень выгодных условиях. Сам потерпевший кредит не заказывал, но раз предлагают, подумал он, надо брать.

Далее мошенники направили ему пароль и логин от личного кабинета на сайте. А там назаровец увидел сообщение: необходимо оплатить первоначальный взнос в размере 16 тысяч рублей. Затем – страховку, затем курьерскую доставку денег, электронную подпись, открытие счета и другие услуги. В общей сложности потерпевший перевел более 190 тысяч рублей. И только после этого мужчина понял, что имеет дело с мошенниками. Написал заявление в полицию.

Мошенников найдут, это дело времени, уголовное дело заведено. А гражданам еще раз напоминают: если какой-то банк начинает просить у вас деньги – имейте в виду, что никакой это не банк. А вообще все финансовые вопросы лучше улаживать непосредственно в самом отделении банка.

ИСТОЧНИК KP.RU