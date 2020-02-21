2020-02-21T09:29:30+03:00
Происшествия

В Туве пожилые супруги ушли в лес за шишками и не вернулись

Полиция начала поиски
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве пожилые супруги ушли в лес за шишками и не вернулисьВ Туве пожилые супруги ушли в лес за шишками и не вернулисьФото: Мария ЛЕНЦ
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В Чеди-Хольском районе Тувы больше месяца назад пропали пожилые супруги. Женщине – 48 лет, мужчине – 50. Странно, что их дочь обратилась в полицию только сейчас. Она сообщила, что 17 января родители ушли в местечко Ак неподалеку от села Хову-Аксы собирать орехи. И до сих пор не вернулись, а их телефонные номера недоступны.

Как пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинской полиции, в настоящее время по данному факту ориентированы все наружные наряды полиции Чеди-Хольского района и проводится комплекс оперативно-поисковых мероприятий.

Гражданам правоохранители напоминают, что необходимо ради собственной безопасности всегда сообщать родным, куда и на какой время собираетесь в лес. Оставлять ориентиры по пути, чтобы можно было потом вернуться назад. Зарядите телефоны и при первом сигнале опасности звоните в 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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