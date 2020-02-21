Каток в Красноярске на острове Татышеве проработает до 1 марта

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:51:20+03:00

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Главный городской каток на острове Татышеве проработает до конца февраля и в последний день Масленицы 1 марта. И только после этого буде закрыт. Такое решение принято, исходя из прогноза синоптиков: с началом весны окончательно потеплеет и использовать лед уже будет нельзя.

- Ледовое покрытие на катке Татышев-парка восстанавливается ежедневно в ночное время с помощью специальной техники. В зависимости от погодных условий уходит от 2 до 5 машин объемом по 12 кубов каждая. Поверхность выравнивается специальным ледовым комбайном Zamboni, который срезает неровности верхнего слоя льда, делая его тем самым гладким и ровным, - рассказали в пресс-службе "Татышев-парка".

А пока еще есть возможность покататься на катке и получить удовольствие. Он работает ежедневно с 10.00 до 22.00 часов. Взять в прокат фигурные и хоккейные коньки от 25 до 46 размеров можно до 21.00 часа. Стоимость проката коньков 110 рублей в час, входной билет от 7 лет – 80 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU