В Красноярском крае мужчины легче находят работу, чем женщины

21 Февр. 2020 2020-02-21T07:13:42+03:00

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В Красноярском крае мужчинам найти работу легче, чем женщинам. Об этом говорят показатели службы занятости населения. Так, с начала года при содействии службы нашли работу 3,6 тысячи мужчин – это на 170 человек больше, чем женщин. Каждый второй представитель сильного пола трудоустраивается в течение 10 дней после обращения.

В прошлом году при содействии центров занятости обрели рабочие места 45,7 тысячи мужчин – это около 85% от числа обратившихся. А женщин – на 4 % меньше. Причины – в профессиях и вакансиях. Так, мужчины чаще выбирают вахтовый метод работы (в 9 раз), работу с длительными командировками (в 4 раза), 6-дневную рабочую неделю (в 2 раза), чем женщины.

Также мужчины чаще обучаются новым профессиям или повышают квалификацию. В 2019 году курсовую подготовку прошли 2,8 тысячи мужчин. Также они в 3 раза больше стали заниматься предпринимательской деятельностью. В 2019 году за консультацией по содействию самозанятости обратились 9,5 тысячи мужчин. Открыли собственное дело при финансовой поддержке службы занятости 213 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU