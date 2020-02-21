2020-02-21T10:55:12+03:00
Общество

С пользой и для души: что подарить мужчинам на 23 февраля

Подготовка к 23 февраля – это всегда приятные хлопоты
Поделиться:
Что подарить мужчине на 23 февраля?Что подарить мужчине на 23 февраля?Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Мы подготовили несколько идей, которые удивят и порадуют ваших близких. В ТРЦ «Планета» можно все приобрести в одном месте, поэтому выбираем удобный день и едем на шопинг.

Для папы

Многие мужчины большую часть времени проводят за рулем. Если ваш папа из таких – подарите ему современный гаджет для автомобиля. Например, удобный навигатор, видеорегистратор, радар-детектор или водительские очки от магазина «Автодевайс».

Еще один вариант подарка для успешного мужчины – наручные часы, которые найдутся в магазинах «НИКА» и «Сибтайм». Дизайн может быть самым разным: от строго до роскошного, с использованием драгоценных металлов.

Для брата или друга

Большинство мужчин будут рады технике, поэтому если ищете подарок брату или другу, хорошим решением станет оригинальный гаджет: умная колонка, смарт-часы или фитнес-браслет. Консультанты гипермаркетов бытовой техники и электроники DNS и «М.Видео» помогут подобрать подходящий подарок.

Для любимого мужчины

Запонки, булавка или зажим для галстука послужат в качестве аксессуара, талисмана и ежедневного напоминания о вашей любви. Подобрать уникальный дизайн, можно в ювелирных салонах «Московский Ювелирный Завод» и «585».

Универсальный подарок

А что делать, если все необходимое у любимого мужчины уже есть? Отличным выходом из ситуации станет подарочная карта «Планета»! Приобрести ее можно на стойке информации ТРЦ «Планета», заранее пополнив на сумму от 300 до 15 000. С этой картой ваш отец, брат или любимый сможет сам выбрать то, что ему точно пригодится, в любом из магазинов «Планеты». А красивый сказочный дизайн сделает подарок не только полезным, но и приятным. Подробную информацию о карте можно изучить на сайте.

Как отпраздновать

Настоящий мужской праздник пройдет в ТРЦ «Планета». Здесь 23 февраля с 14:00 до 17:00 состоится открытый чемпионат города по бодибилдингу. Соревнования пройдут в 4 дисциплинах: бодибилдинг, классический бодибилдинг, фитнес-бикини модель и фитнес-модель. Гости смогут проникнуться соревновательным духом и больше узнать о здоровом образе жизни. Программа праздника доступна на сайте.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Красноярска накопила 42 долга за нарушения правил дорожного движения
В Красноярске охранник автовокзала долго рассматривал ботинок: уволили
Райффайзенбанк выдал более 1,5 млрд рублей кредитов в «цифровых городах»
В Красноярке могут запустить троллейбус до Солнечного
С пользой и для души: что подарить мужчинам на 23 февраля
В Красноярском крае закрыли сельский детский сад – за аварийное состояние
Житель Красноярского края купил у мошенников липовый кредит за 190 тысяч рублей
В Туве пожилые супруги ушли в лес за шишками и не вернулись
Каток в Красноярске на острове Татышеве проработает до 1 марта
Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
В Красноярске ищут водителя, брызнувшего в лицо беременной женщине из газового баллона
В Красноярском крае мужчины легче находят работу, чем женщины
Стало известно, сколько будет стоить проезд в красноярском метро
Tele2 избавилась от фраз-раздражителей
В Красноярске завели уголовное дело на водителя, сбившего на машине журналиста
В Хакасии на 14 лет посадили отчима за убийство малолетнего ребенка
В Туве полицейских подозревают в убийстве 11-летней давности
В Красноярске загранпаспорта нового образца начали выдавать в многофункциональных центрах
В Красноярске осудили женщину в погонах, из-за которой велосипедист два месяца провел в коме
В Красноярске выбрали лучшего учителя и лучшего воспитателя
Друзья оставили прямо на дороге. Следствие просит помощи в розыске подростка, пропавшего 17 лет назад
Более 15 тысяч россиян обратились за ипотечными каникулами
Горько! Свадебный кортеж устроил лихие маневры в центре Красноярска
Памятник Ленину уберут с площади Революции в Красноярске