С пользой и для души: что подарить мужчинам на 23 февраля
Мы подготовили несколько идей, которые удивят и порадуют ваших близких. В ТРЦ «Планета» можно все приобрести в одном месте, поэтому выбираем удобный день и едем на шопинг.
Для папы
Многие мужчины большую часть времени проводят за рулем. Если ваш папа из таких – подарите ему современный гаджет для автомобиля. Например, удобный навигатор, видеорегистратор, радар-детектор или водительские очки от магазина «Автодевайс».
Еще один вариант подарка для успешного мужчины – наручные часы, которые найдутся в магазинах «НИКА» и «Сибтайм». Дизайн может быть самым разным: от строго до роскошного, с использованием драгоценных металлов.
Для брата или друга
Большинство мужчин будут рады технике, поэтому если ищете подарок брату или другу, хорошим решением станет оригинальный гаджет: умная колонка, смарт-часы или фитнес-браслет. Консультанты гипермаркетов бытовой техники и электроники DNS и «М.Видео» помогут подобрать подходящий подарок.
Для любимого мужчины
Запонки, булавка или зажим для галстука послужат в качестве аксессуара, талисмана и ежедневного напоминания о вашей любви. Подобрать уникальный дизайн, можно в ювелирных салонах «Московский Ювелирный Завод» и «585».
Универсальный подарок
А что делать, если все необходимое у любимого мужчины уже есть? Отличным выходом из ситуации станет подарочная карта «Планета»! Приобрести ее можно на стойке информации ТРЦ «Планета», заранее пополнив на сумму от 300 до 15 000. С этой картой ваш отец, брат или любимый сможет сам выбрать то, что ему точно пригодится, в любом из магазинов «Планеты». А красивый сказочный дизайн сделает подарок не только полезным, но и приятным. Подробную информацию о карте можно изучить на сайте.
Как отпраздновать
Настоящий мужской праздник пройдет в ТРЦ «Планета». Здесь 23 февраля с 14:00 до 17:00 состоится открытый чемпионат города по бодибилдингу. Соревнования пройдут в 4 дисциплинах: бодибилдинг, классический бодибилдинг, фитнес-бикини модель и фитнес-модель. Гости смогут проникнуться соревновательным духом и больше узнать о здоровом образе жизни. Программа праздника доступна на сайте.
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