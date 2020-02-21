21 Февр. 2020 2020-02-21T06:09:04+03:00

В Хакасии на 14 лет посадили отчима за убийство малолетнего ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

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Верховный суд Хакасии накануне, 20 февраля, вынес приговор 37-летнему жителю города Саяногорска. Мужчина признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры республике.

Трагедия произошла в дачном поселке в июне 2019 года. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Где в то время была его супруга, мать ребенка, не уточняется. Малыш капризничал, плакал. Отчим разозлился и избил его. Врачи всеми силами пытались спасти пострадавшего, но ребенок скончался от полученных множественных телесных повреждений.

- Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Приговор суда в законную силу не вступил, у сторон есть время его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU