В Красноярске загранпаспорта нового образца начали выдавать в многофункциональных центрах
В Красноярске в многофункциональных центрах начали выдавать загранпаспорта нового образца, информация в них содержится на электронных носителях. Такую услугу могут получить жители городов с численностью населения свыше 100 тысяч, в крае их три: Красноярск, Ачинск и Норильск.
В МФЦ уже принято более 60 документов на выдачу паспортов. Более 20 жителей уже получили их, сообщает пресс-служба министерства экономики и регионального развития. Добавим, что до конца 2019 года заграничные паспорта нового образца выдавали только в отделениях МВД России.
В МФЦ организованы специальные помещения, там по предварительной записи заявителя сфотографируют и отсканируют отпечатки пальцев. Информацию поместят в чип владельца паспорта – это одна из степеней защиты документа. Прием заявителей ведут сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю.
При обращении необходимо иметь: паспорт гражданина РФ, прежний загранпаспорт (если срок его действия не истек), военный билет (мужчинам от 18 до 27 лет), свидетельство о рождении (детям до 14 лет), квитанцию об оплате госпошлины.
Отметим, что загранпаспорта старого образца оформляются в 64 структурных подразделениях МФЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU