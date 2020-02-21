В Красноярске загранпаспорта нового образца начали выдавать в многофункциональных центрах

21 Февр. 2020 2020-02-21T05:02:16+03:00

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В Красноярске в многофункциональных центрах начали выдавать загранпаспорта нового образца, информация в них содержится на электронных носителях. Такую услугу могут получить жители городов с численностью населения свыше 100 тысяч, в крае их три: Красноярск, Ачинск и Норильск.

В МФЦ уже принято более 60 документов на выдачу паспортов. Более 20 жителей уже получили их, сообщает пресс-служба министерства экономики и регионального развития. Добавим, что до конца 2019 года заграничные паспорта нового образца выдавали только в отделениях МВД России.

В МФЦ организованы специальные помещения, там по предварительной записи заявителя сфотографируют и отсканируют отпечатки пальцев. Информацию поместят в чип владельца паспорта – это одна из степеней защиты документа. Прием заявителей ведут сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю.

При обращении необходимо иметь: паспорт гражданина РФ, прежний загранпаспорт (если срок его действия не истек), военный билет (мужчинам от 18 до 27 лет), свидетельство о рождении (детям до 14 лет), квитанцию об оплате госпошлины.

Отметим, что загранпаспорта старого образца оформляются в 64 структурных подразделениях МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU