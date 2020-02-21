21 Февр. 2020 2020-02-21T04:43:04+03:00

В Красноярске осудили женщину в погонах, из-за которой велосипедист два месяца провел в коме Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске осудили женщину-прапорщика, из-за которой велосипедист полтора месяца провел в коме. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского гарнизонного суда. Преступление произошло ровно год назад, 23 февраля 2019 года. Прапорщик Ю. ехала за рулем автомобиля по Северному шоссе в направлении улицы Авиаторов. Впереди нее в попутном направлении двигалась группа велосипедистов.

Осужденная грубо нарушила правила дорожного движения и наехала на одного из спортсменов. Молодой человек до 10 апреля провел в коматозном состоянии. Врачи боролись за его жизнь. Для парня все закончилось пожизненной инвалидностью 1-й группы.

- Приговором Красноярского гарнизонного военного суда от 11 февраля 2020 года Ю. была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, - прокомментировали приговор в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU