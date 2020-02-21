21 Февр. 2020 2020-02-21T04:28:53+03:00

В Красноярске выбрали лучшего учителя и лучшего воспитателя. Фото пресс-службы управления образования города

Они примут участие в краевом этапе конкурса

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В Красноярске выбрали победителей профессиональных конкурсов «Воспитатель года» и «Учитель года». Церемония награждения состоялась накануне. В этом году в конкурсах приняли участие более 200 учителей, воспитателей, психологов, логопедов и дефектологов. В финал вышли 14 лучших представителей профессии.

По традиции на закрытии конкурса состоялась дискуссия, тема – «Город-школа». В формате диалога эксперты обсудили вопросы, касающиеся профессионального сообщества. А кульминацией торжественной церемонии стало оглашение имен лучших педагогов Красноярска 2020 года.

Победитель конкурса «Воспитатель года города Красноярска» 2020 года:

- Алена Кондрашова, воспитатель детского сада № 17.

Лауреаты конкурса:

- Дарья Кончакова, учитель-логопед детского сада № 12

- Анна Прокопчук, воспитатель детского сада № 257

- Виктория Журавлева, воспитатель детского сада № 246.

Победители конкурса «Учитель года города Красноярска» 2020 года в номинациях:

– «Учитель года города Красноярска» 2020 года – Елена Пастарнакова, учитель русского языка и литературы гимназии № 10

- «За профессиональную идею» - Елизавета Гагарина, учитель начальных классов лицея № 11

- «За творчество и инициативу» - Нина Карсакова, учитель иностранного языка школы №137

- «Общественное признание» – Мария Котина, учитель иностранного языка школы №151.

Все они примут участие в краевом этапе конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU