В Красноярске выбрали лучшего учителя и лучшего воспитателя
В Красноярске выбрали победителей профессиональных конкурсов «Воспитатель года» и «Учитель года». Церемония награждения состоялась накануне. В этом году в конкурсах приняли участие более 200 учителей, воспитателей, психологов, логопедов и дефектологов. В финал вышли 14 лучших представителей профессии.
По традиции на закрытии конкурса состоялась дискуссия, тема – «Город-школа». В формате диалога эксперты обсудили вопросы, касающиеся профессионального сообщества. А кульминацией торжественной церемонии стало оглашение имен лучших педагогов Красноярска 2020 года.
Победитель конкурса «Воспитатель года города Красноярска» 2020 года:
- Алена Кондрашова, воспитатель детского сада № 17.
Лауреаты конкурса:
- Дарья Кончакова, учитель-логопед детского сада № 12
- Анна Прокопчук, воспитатель детского сада № 257
- Виктория Журавлева, воспитатель детского сада № 246.
Победители конкурса «Учитель года города Красноярска» 2020 года в номинациях:
– «Учитель года города Красноярска» 2020 года – Елена Пастарнакова, учитель русского языка и литературы гимназии № 10
- «За профессиональную идею» - Елизавета Гагарина, учитель начальных классов лицея № 11
- «За творчество и инициативу» - Нина Карсакова, учитель иностранного языка школы №137
- «Общественное признание» – Мария Котина, учитель иностранного языка школы №151.
Все они примут участие в краевом этапе конкурсов.
ИСТОЧНИК KP.RU