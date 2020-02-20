Друзья оставили прямо на дороге. Следствие просит помощи в розыске подростка, пропавшего 17 лет назад

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:35:38+03:00

Следствие просит помощи в розыске подростка, пропавшего 17 лет назад в Большемуртинском районе. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

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Друзья оставили парня прямо на дороге, и больше его никто не видел. Следствие просит помощи в розыске Сергея Гайдука, пропавшего при странных обстоятельствах 17 лет назад, сообщили в пресс-службе ГСУ Ск России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Это случилось 6 октября 2003 года. 17-летний Сергей вместе с двумя знакомыми отправился на мотоцикле из деревни Верхобродово в село Межово Большемуртинского района. В какой-то момент парень заявил приятелям, что дальше не поедет. И остался на дороге в районе Межово. С тех пор о нем ничего неизвестно. В 2004-м году было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (это делается, чтобы провести все необходимые оперативно-розыскные мероприятия). Но Сережу так и не нашли…

Приметы: рост около 170-175 сантиметров, лицо румяное, брови сросшиеся, дугообразные, глаза карие, нос с небольшой горбинкой, волосы прямые светло-русые.

Особые приметы: в нижней трети правого бедра с внешней стороны вертикальный шрам длиной 7-8 сантиметров, под коленной чашечкой левой ноги горизонтальный шрам длиной до 5 сантиметров.

Был одет: вязаная черная шапка спортивного типа, черная короткая куртка на молнии из кожзаменителя, спортивные брюки темно-синего цвета, свитер шерстяной темно- зеленого цвета, кроссовки синего цвета на шнурках.

Возможно, вам что-то известно об этом человеке, обстоятельствах его пропажи. Если у вас есть информация, звоните 8 (39198)33-002, (39199) 2-13-86.

ИСТОЧНИК KP.RU