2020-02-20T15:49:53+03:00
Происшествия

Горько! Свадебный кортеж устроил лихие маневры в центре Красноярска

Прямо у здания краевого суда [видео]
Ася ЖУКОВА
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Свадебный кортеж устроил лихие маневры в центре Красноярска. Фото, видео: ЧП - Красноярск.Свадебный кортеж устроил лихие маневры в центре Красноярска. Фото, видео: ЧП - Красноярск.
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Выезжали на встречку и на тротуар, пролетали на красный, чуть не сбили пешеходов. Такие лихие маневры устроили участники свадебного кортежа в самом центре Красноярска, у здания краевого суда. Все это, понятно, попало на камеры видеонаблюдения, записи выложили в группе «ЧП – Красноярск». С комментарием:

- Такой красивый и радостный свадебный кортеж прямо сейчас ездит по нашей деревне, абсолютно наплевав на любые правила движения, пешеходов и других водителей. Горько!

Свадебный кортеж едет по встречке и тротуару 20.02.2020 ЧП Красноярск.Видео: ЧП - Красноярск.

Когда видео попало в соцсети, горожане возмутились:

- Жесть, люди переходят дорогу, причем с детьми, на зеленый, а эти едут на красный!

Хотя нашлись и одобрительные комментарии, по большей части иронические:

- Завидуйте молча. Такое событие раз в жизни. Могли бы и порадоваться за молодых.

Но понять и простить, а тем более порадоваться готовы далеко не все. Тем более что полицейские уже начали проверку ЧП.

Напомним, сегодня, 20 февраля, в ЗАГСах Красноярска (и не только) аншлаг. Многие хотят пожениться в красивую дату 20.02.20. Заявления подавали заранее, чуть ли не за год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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