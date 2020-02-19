Красноярцы вдвое увеличили траты на подарки любимым

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:59:40+03:00

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В 2020 году красноярцы на подарки любимым потратили почти 10 млн рублей – вдвое больше, чем годом ранее. ВТБ проанализировал безналичные платежи, совершенные 13,14 и 15 февраля. В исследовании учитывались транзакции в POS-терминалах, эквайером которых выступает банк ВТБ. В 3,5 раза больше, чем в прошлом году, красноярцы потратили на цветы. На 90% вырос объем средств, оплаченных за романтические ужины в ресторанах и барах. Объем трат на сувениры остался на прежнем уровне.

Охотнее всего красноярцы приглашали любимых в рестораны и бары: через терминалы ВТБ они оплатили 21 тысячу посещений. Общий объем трат в этом сегменте составил 6,7 млн рублей – на 90% больше, чем годом ранее.

На втором месте по объему трат – цветочные магазины. Жители столицы края приобрели 2 700 букетов на общую сумму свыше 3 млн рублей. В 2019 году через терминалы ВТБ было оплачено всего 76 тысяч букетов. Средняя сумма, потраченная на один букет, составляет порядка 1100 рублей.

В сувенирных магазинах владельцы банковских карт потратили 160 тысяч рублей, оплатив товары 263 раза. Средний чек в этой категории не превышает 650 рублей.

В целом по России наибольший рост — на 80% — зафиксирован в барах и клубах, в 1,5 раза вырос оборот в магазинах сувениров и подарков, на 16-17% — в ресторанах и магазинах цветов. При этом пиковую активность россияне показали в субботу, когда доля операций заняла до половины от всех данных за выходные.

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