2020-02-19T07:01:45+03:00
Происшествия

В Красноярском крае загорелся детский дом

К счастью, никто не пострадал [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае загорелся детский дом. Стоп-кадр видеоВ Красноярском крае загорелся детский дом. Стоп-кадр видео
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ЧП в Ачинске: накануне, 18 февраля, там произошел пожар в детском доме №1, где живут более 80 детей. Случилось это в первой половине дня, когда большинство воспитанников ушли в школу, а остальные дети находились в другой крыле. Поэтому при возгорании никто не пострадал, сообщает местный телеканал «ОСА».

Пожар в Ачинске-2020: загорелся детский дом. Видео: телеканал ОСА.

- Запахло дымом, - рассказывает директор учреждения Вера Антропова. – Техничка помыла помещение и закрыла. Все было нормально. Потом пошел дым, открыли, а там огонь.

Как выяснилось, в кабинете, где находится детская видеостудия, произошло короткое замыкание электрической проводки в распределительном щите. Пожарные прибыли на место быстро: 5 машин и 20 человек личного состава. Эвакуировали детей и персонал, за 20 минут потушили огонь. Но на этом проблемы не закончились: из-за возгорания в кабинете прорвало трубу, так что потребуется ремонт. Добавим, что за всю историю детского дома это первый пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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