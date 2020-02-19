В Красноярском крае загорелся детский дом
ЧП в Ачинске: накануне, 18 февраля, там произошел пожар в детском доме №1, где живут более 80 детей. Случилось это в первой половине дня, когда большинство воспитанников ушли в школу, а остальные дети находились в другой крыле. Поэтому при возгорании никто не пострадал, сообщает местный телеканал «ОСА».
Пожар в Ачинске-2020: загорелся детский дом. Видео: телеканал ОСА.
- Запахло дымом, - рассказывает директор учреждения Вера Антропова. – Техничка помыла помещение и закрыла. Все было нормально. Потом пошел дым, открыли, а там огонь.
Как выяснилось, в кабинете, где находится детская видеостудия, произошло короткое замыкание электрической проводки в распределительном щите. Пожарные прибыли на место быстро: 5 машин и 20 человек личного состава. Эвакуировали детей и персонал, за 20 минут потушили огонь. Но на этом проблемы не закончились: из-за возгорания в кабинете прорвало трубу, так что потребуется ремонт. Добавим, что за всю историю детского дома это первый пожар.
ИСТОЧНИК KP.RU