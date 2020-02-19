2020-02-19T06:47:42+03:00
Происшествия

Жительница Тувы ради спасения сына и мужа пыталась подкупить изнасилованную ими девушку

И пойдет под суд за ложные показания
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Жительница Тувы ради спасения сына и мужа пыталась подкупить изнасилованную ими девушкуЖительница Тувы ради спасения сына и мужа пыталась подкупить изнасилованную ими девушкуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жительница Тувы ради спасения сына и мужа от уголовного наказания пыталась подкупить потерпевшую. В результате сама в скором времени пойдет под суд. Подробности этой неприглядной истории рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинского следкома.

Муж и сын 46-летней женщины проходили в 2018 году подозреваемыми по делу о преступлении сексуального характера, их жертва – несовершеннолетняя девушка. Обвиняемая встретилась с потерпевшей, чтобы убедить ее отказаться от своих показаний. Пообещала, что если девушка скажет следователю, что муж и сын непричастны, ей купят квартиру и оплатят учебу в вузе.

- В августе 2018 года, совершая подкуп несовершеннолетней потерпевшей, обвиняемая уговорила ее подписать договор об образовательных услугах, затем оплатила обучение и проживание последней в общежитии. В обмен на это обвиняемая требовала от потерпевшей дать следователю, в чьем производстве находилось уголовное дело, ложные показания о непричастности привлекаемых к уголовной ответственности лиц к инкриминируемым им преступлениям сексуального характера, - сообщили в пресс-службе следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Тува»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае загорелся детский дом
Жительница Тувы ради спасения сына и мужа пыталась подкупить изнасилованную ими девушку
В Красноярск решать проблемы «черного неба» прилетит глава Росприроднадзора Светлана Радионова
В Красноярском крае конфискованную у браконьеров рыбу будут продавать населению
В Красноярске близится к завершению суд над депутатом Заксобрания
Эпидемия гриппа в Красноярске: за неделю заболели более 9,1 тысячи человек
В Красноярском крае на высокую зарплату требуются 1,4 тысячи рабочих
Жителя Железногорска наказали на 2 года за организацию наркопритона
В «Тихие зори» запустят еще один автобусный маршрут
Горные зяблики не улетели на юг из-за аномально теплой зимы в Красноярском крае
Хобби участницы фотоконкурса «Самая красивая мама - 2020» - зимняя рыбалка
В Красноярске 36-летнего преподавателя вуза поймали на взятке
Дорожники в ремонтной кампании сделают упор на пригород Красноярска
Красноярцы собираются провести митинг «За чистое небо»
В Красноярске учитель литературы меняет платье на уроке
В Красноярске один из мостов признан опасным для людей и аварийным
Красноярские ученые придумали, как дешево сделать долговечные ядерные батарейки
Главный по градостроительству в Красноярске ушел в отставку
В Красноярске из машины чиновницы через боковое стекло вытащили 50 000 рублей
Tele2 запустила 4G+ в новосибирском метро
В департамент соцразвития Красноярска назначен новый руководитель
В Красноярске выявлено 16 тысяч ВИЧ-инфицированных
Прятался 22 года. Скрывавшегося в Европе убийцу экстрадировали в Красноярский край
В Красноярске еще на сутки продлен режим «черного неба»
В цехах «Красноярского хлеба» Роспотребнадзор нашел грубые нарушения санитарного законодательства
На окраине Красноярска нашли скотомогильник