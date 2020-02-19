Жительница Тувы ради спасения сына и мужа пыталась подкупить изнасилованную ими девушку

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:47:42+03:00

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Жительница Тувы ради спасения сына и мужа от уголовного наказания пыталась подкупить потерпевшую. В результате сама в скором времени пойдет под суд. Подробности этой неприглядной истории рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинского следкома.

Муж и сын 46-летней женщины проходили в 2018 году подозреваемыми по делу о преступлении сексуального характера, их жертва – несовершеннолетняя девушка. Обвиняемая встретилась с потерпевшей, чтобы убедить ее отказаться от своих показаний. Пообещала, что если девушка скажет следователю, что муж и сын непричастны, ей купят квартиру и оплатят учебу в вузе.

- В августе 2018 года, совершая подкуп несовершеннолетней потерпевшей, обвиняемая уговорила ее подписать договор об образовательных услугах, затем оплатила обучение и проживание последней в общежитии. В обмен на это обвиняемая требовала от потерпевшей дать следователю, в чьем производстве находилось уголовное дело, ложные показания о непричастности привлекаемых к уголовной ответственности лиц к инкриминируемым им преступлениям сексуального характера, - сообщили в пресс-службе следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU