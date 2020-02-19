В Красноярск решать проблемы «черного неба» прилетит глава Росприроднадзора Светлана Радионова

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:04:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярск по личному приглашению губернатора Александра Усса прилетит глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Информация появилась на официальном портале Красноярского края. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, накануне вечером, 18 февраля, состоялся телефонный разговор губернатора с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой.

Александр Усс проинформировал главу Росприроднадзора о сложной ситуации, сложившейся в Красноярске на фоне неблагоприятных метеорологических условий. Он предложил на месте обсудить комплекс дополнительных мер по улучшению экологической ситуации в краевом центре. Приезд Светланы Радионовой в Красноярск запланирован на 25 февраля.

Напомним, что в Красноярске с 14 февраля был введен режим «черного неба», сложная экологическая обстановка наблюдалась в разных частях города. Экоактивисты запросили у властей разрешение на проведение митинга.

ИСТОЧНИК KP.RU