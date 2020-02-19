В Красноярском крае конфискованную у браконьеров рыбу будут продавать населению
В Красноярском крае конфискованную у браконьеров рыбу будут продавать населению. Полицейские совместно Росиммуществом разработали соответствующий механизм реализации. Более 2 тонн уже направлено на реализацию. Об этом сообщил замначальника полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Запьянцев.
Конфискованная у браконьеров рыба. Норильск. Оперативное видео МВД.
Он рассказал, что накануне в Норильске проводилась операция «Заслон-2020». Патруль ДПС остановил грузовик, в котором нашли 34 мешка с рыбой белых пород – 622 муксуна и 289 нельмы весом около 1100 килограммов, без сопроводительных документов. 35-летний водитель признался, что приобрел рыбу у неизвестного лица для дальнейшей реализации. А ведь сумма причиненного природе ущерба составила более 5 миллионов рублей.
Водителю придется выплатить два штрафа – за отсутствие документов на рыбу и водительского удостоверения. Кроме того, дознаватели возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением особо крупного ущерба». А это – до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU