2020-02-19T05:00:47+03:00
Происшествия

В Красноярском крае конфискованную у браконьеров рыбу будут продавать населению

Полиция договорилась с Росимуществом [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае конфискованную у браконьеров рыбу будут продавать населению. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краюВ Красноярском крае конфискованную у браконьеров рыбу будут продавать населению. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю
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В Красноярском крае конфискованную у браконьеров рыбу будут продавать населению. Полицейские совместно Росиммуществом разработали соответствующий механизм реализации. Более 2 тонн уже направлено на реализацию. Об этом сообщил замначальника полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Запьянцев.

Конфискованная у браконьеров рыба. Норильск. Оперативное видео МВД.

Он рассказал, что накануне в Норильске проводилась операция «Заслон-2020». Патруль ДПС остановил грузовик, в котором нашли 34 мешка с рыбой белых пород – 622 муксуна и 289 нельмы весом около 1100 килограммов, без сопроводительных документов. 35-летний водитель признался, что приобрел рыбу у неизвестного лица для дальнейшей реализации. А ведь сумма причиненного природе ущерба составила более 5 миллионов рублей.

Водителю придется выплатить два штрафа – за отсутствие документов на рыбу и водительского удостоверения. Кроме того, дознаватели возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с причинением особо крупного ущерба». А это – до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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