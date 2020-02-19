2020-02-19T04:14:46+03:00
Происшествия

В Красноярске близится к завершению суд над депутатом Заксобрания

Его обвиняют во взяточничестве и вымогательстве
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске близится к завершению суд над депутатом ЗаксобранияВ Красноярске близится к завершению суд над депутатом ЗаксобранияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Железнодорожном суде Красноярска близится к завершению рассмотрение уголовного дела депутата краевого Заксобрания Сергея Титова. Его обвиняют по статье «Получение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, взятки в особо крупном размере, с вымогательством». Речь идет о сумме в 9 миллионов рублей, прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого суда.

По версии следователей весной 2018 года обвиняемый предложил директору одного из энергоснабжающих предприятий изменить действующий тариф на теплоэнергию. Причем изменить в сторону увеличения, а это, в свою очередь, увеличит прибыль предприятия. Чтобы сделать это, необходимо доказать экономическую целесообразность, сделать множество расчетов, пройти массу согласований.

Обвиняемый сослался на свои связи и полномочия и пообещал помощь руководителю котельной сделать все быстро – взамен на вознаграждение. А при отказе пригрозил, что достанет его проверками и ревизиями со всеми негативными последствиями для предприятия. Дело было направлено в суд в сентябре 2019 года. В ближайшее время будет вынесен приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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