19 Февр. 2020 2020-02-19T03:44:15+03:00

Эпидемия гриппа в Красноярске: за неделю заболели более 9,1 тысячи человек Фото: Мария ЛЕНЦ

А в целом на территории края – более 15,5 тысяч

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В Красноярске, как и в целом по краю, продолжает расти уровень заболеваемости респираторными инфекциями. Так, за минувшую неделю, с 10 по 16 февраля, эпидемиологи зафиксировали: в крае за медицинской помощью обратились 15 503 человека. В совокупности это 5,1 на 10 тысяч населения.

В краевом центре за вторую неделю февраля в медицинские учреждения обратились 9 164 человека. Показатель заболеваемости составил 78,7 на 10 тысяч. Эпидемиологический порог для взрослого населения превышен на 28,1%.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют руководителей организаций и предприятий ради профилактики контролировать, чтобы сотрудники с признаками заболевания не появлялись в коллективах. Всех – на больничный, чтобы не подвергали опасности окружающих. И в целом горожанам советуют пользоваться масками, ограничить посещения мест с большим скоплением народа, не переохлаждаться, почаще проводить влажную уборку помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU