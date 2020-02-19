2020-02-19T03:44:15+03:00
Общество

Эпидемия гриппа в Красноярске: за неделю заболели более 9,1 тысячи человек

А в целом на территории края – более 15,5 тысяч
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Эпидемия гриппа в Красноярске: за неделю заболели более 9,1 тысячи человекЭпидемия гриппа в Красноярске: за неделю заболели более 9,1 тысячи человекФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске, как и в целом по краю, продолжает расти уровень заболеваемости респираторными инфекциями. Так, за минувшую неделю, с 10 по 16 февраля, эпидемиологи зафиксировали: в крае за медицинской помощью обратились 15 503 человека. В совокупности это 5,1 на 10 тысяч населения.

В краевом центре за вторую неделю февраля в медицинские учреждения обратились 9 164 человека. Показатель заболеваемости составил 78,7 на 10 тысяч. Эпидемиологический порог для взрослого населения превышен на 28,1%.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют руководителей организаций и предприятий ради профилактики контролировать, чтобы сотрудники с признаками заболевания не появлялись в коллективах. Всех – на больничный, чтобы не подвергали опасности окружающих. И в целом горожанам советуют пользоваться масками, ограничить посещения мест с большим скоплением народа, не переохлаждаться, почаще проводить влажную уборку помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае загорелся детский дом
Жительница Тувы ради спасения сына и мужа пыталась подкупить изнасилованную ими девушку
В Красноярск решать проблемы «черного неба» прилетит глава Росприроднадзора Светлана Радионова
В Красноярском крае конфискованную у браконьеров рыбу будут продавать населению
В Красноярске близится к завершению суд над депутатом Заксобрания
Эпидемия гриппа в Красноярске: за неделю заболели более 9,1 тысячи человек
В Красноярском крае на высокую зарплату требуются 1,4 тысячи рабочих
Жителя Железногорска наказали на 2 года за организацию наркопритона
В «Тихие зори» запустят еще один автобусный маршрут
Горные зяблики не улетели на юг из-за аномально теплой зимы в Красноярском крае
Хобби участницы фотоконкурса «Самая красивая мама - 2020» - зимняя рыбалка
В Красноярске 36-летнего преподавателя вуза поймали на взятке
Дорожники в ремонтной кампании сделают упор на пригород Красноярска
Красноярцы собираются провести митинг «За чистое небо»
В Красноярске учитель литературы меняет платье на уроке
В Красноярске один из мостов признан опасным для людей и аварийным
Красноярские ученые придумали, как дешево сделать долговечные ядерные батарейки
Главный по градостроительству в Красноярске ушел в отставку
В Красноярске из машины чиновницы через боковое стекло вытащили 50 000 рублей
Tele2 запустила 4G+ в новосибирском метро
В департамент соцразвития Красноярска назначен новый руководитель
В Красноярске выявлено 16 тысяч ВИЧ-инфицированных
Прятался 22 года. Скрывавшегося в Европе убийцу экстрадировали в Красноярский край
В Красноярске еще на сутки продлен режим «черного неба»
В цехах «Красноярского хлеба» Роспотребнадзор нашел грубые нарушения санитарного законодательства
На окраине Красноярска нашли скотомогильник