2020-02-19T03:40:32+03:00
Происшествия

Жителя Железногорска наказали на 2 года за организацию наркопритона

Он пускал себе на квартиру наркоманов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жителя Железногорска наказали на 2 года за организацию наркопритонаЖителя Железногорска наказали на 2 года за организацию наркопритонаФото: Мария ЛЕНЦ
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Жителя Железногорска наказали на два года за организацию наркопритона. Свободы его не лишили, будет отбывать его условно. Но ему придется регулярно, каждый месяц, посещать уголовно-исполнительную инспекцию и доказывать свое примерное поведение. Иначе условное наказание легко может стать реальным.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, 46-летний мужчина в 2019 году неоднократно сдавал свою квартиру знакомым и малознакомым лицам, при этом знал: квартира нужно им с одной целью – чтобы принимать наркотики. На злополучный притон не раз жаловались соседи.

Когда сотрудники полиции провели обыск на квартире, они нашли все вещественные доказательства. А опрошенные свидетели и экспертиза доказали вину мужчины. Уголовное дело на него завели по ч.1 ст.232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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