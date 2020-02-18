2020-02-18T16:37:52+03:00
Общество

В «Тихие зори» запустят еще один автобусный маршрут

Теперь до микрорайона будет курсировать автобус № 80
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Маршрут изменят с мартаМаршрут изменят с мартаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

У маршрута № 80 изменится конечная остановка. Теперь он будет ходить не до Роева ручья, а до микрорайона «Тихие зори», сообщили в пресс-службе департамента транспорта Красноярска. На маршруте произошли значительные изменения, и их стоит учесть тем, кто пользуется этим автобусом.

Итак, ранее маршрут №80 ходил с конечной «КрасФарма» (60 лет Октября). Но с 10 марта ее перенесут в «Тихие зори». В мэрии рассказали, что в сторону Николаевского моста автобус буде ездить по следующей схеме: 60 лет Октября — переулку Медицинский — улице Свердловская — Николаевский мост - «Тихие зори». В связи с этим появится 5 новых остановок (Станция Енисей, «Красфарма» (ул. Свердловская), ул. Свердловская, 73, «Магазин» и «Платинум-Арена»). Это в одну сторону.

В обратную – 4 остановки («Платинум-Арена», «Магазин», ул. Свердловская, 73, «Красфарма» (ул. Свердловская).

В Роев ручей автобус по выходным теперь заезжать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В «Тихие зори» запустят еще один автобусный маршрут
Горные зяблики не улетели на юг из-за аномально теплой зимы в Красноярском крае
Хобби участницы фотоконкурса «Самая красивая мама - 2020» - зимняя рыбалка
В Красноярске 36-летнего преподавателя вуза поймали на взятке
Дорожники в ремонтной кампании сделают упор на пригород Красноярска
Красноярцы собираются провести митинг «За чистое небо»
В Красноярске учитель литературы меняет платье на уроке
В Красноярске один из мостов признан опасным для людей и аварийным
Красноярские ученые придумали, как дешево сделать долговечные ядерные батарейки
Главный по градостроительству в Красноярске ушел в отставку
В Красноярске из машины чиновницы через боковое стекло вытащили 50 000 рублей
Tele2 запустила 4G+ в новосибирском метро
В департамент соцразвития Красноярска назначен новый руководитель
В Красноярске выявлено 16 тысяч ВИЧ-инфицированных
Прятался 22 года. Скрывавшегося в Европе убийцу экстрадировали в Красноярский край
В Красноярске еще на сутки продлен режим «черного неба»
В цехах «Красноярского хлеба» Роспотребнадзор нашел грубые нарушения санитарного законодательства
На окраине Красноярска нашли скотомогильник