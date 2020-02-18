В «Тихие зори» запустят еще один автобусный маршрут

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:37:52+03:00

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У маршрута № 80 изменится конечная остановка. Теперь он будет ходить не до Роева ручья, а до микрорайона «Тихие зори», сообщили в пресс-службе департамента транспорта Красноярска. На маршруте произошли значительные изменения, и их стоит учесть тем, кто пользуется этим автобусом.

Итак, ранее маршрут №80 ходил с конечной «КрасФарма» (60 лет Октября). Но с 10 марта ее перенесут в «Тихие зори». В мэрии рассказали, что в сторону Николаевского моста автобус буде ездить по следующей схеме: 60 лет Октября — переулку Медицинский — улице Свердловская — Николаевский мост - «Тихие зори». В связи с этим появится 5 новых остановок (Станция Енисей, «Красфарма» (ул. Свердловская), ул. Свердловская, 73, «Магазин» и «Платинум-Арена»). Это в одну сторону.

В обратную – 4 остановки («Платинум-Арена», «Магазин», ул. Свердловская, 73, «Красфарма» (ул. Свердловская).

В Роев ручей автобус по выходным теперь заезжать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU