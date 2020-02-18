Вьюрки не улетели на юг из-за аномально теплой зимы в Красноярском крае

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:28:28+03:00

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В перовском лесничестве нацпарка «Шушенский бор» заметили необычных птичек – стайку вьюрков (они же - юрки). Казалось бы, что такого невероятного? Вьюрки – частые гости в наших широтах. А необычно время года, в которое встретили птичек сотрудники нацпарка. От холодов эти забавные птички ежегодно мигрируют на юг Западной Европы, в Турцию, Иран, Туркмению. Или еще куда, где потеплее. Но не в этом году. В этом остались зимовать в Сибири. Сидят на ветках деревьев, нахохлились.

- Встреча их в феврале, когда снег еще не растаял, может объясниться тем, что, по всей вероятности, вьюрки остались на зимовку в парке из-за затяжной осени и обилия кормовых ресурсов, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе «Шушенского бора».

К слову, юрки не единственные, кто решился зимовать в Сибири. В небольшом количестве остались также чернозобые дрозды и рябинники.

ИСТОЧНИК KP.RU