2020-02-18T14:28:28+03:00
Дом. Семья

Вьюрки не улетели на юг из-за аномально теплой зимы в Красноярском крае

Птичек, которые появляются в Шушенском бору только весной, встретили в разгар зимы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Вьюрок примостился на дереве Фото: Элинор ПэйтВьюрок примостился на дереве Фото: Элинор Пэйт
Изменить размер текста:

В перовском лесничестве нацпарка «Шушенский бор» заметили необычных птичек – стайку вьюрков (они же - юрки). Казалось бы, что такого невероятного? Вьюрки – частые гости в наших широтах. А необычно время года, в которое встретили птичек сотрудники нацпарка. От холодов эти забавные птички ежегодно мигрируют на юг Западной Европы, в Турцию, Иран, Туркмению. Или еще куда, где потеплее. Но не в этом году. В этом остались зимовать в Сибири. Сидят на ветках деревьев, нахохлились.

- Встреча их в феврале, когда снег еще не растаял, может объясниться тем, что, по всей вероятности, вьюрки остались на зимовку в парке из-за затяжной осени и обилия кормовых ресурсов, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе «Шушенского бора».

К слову, юрки не единственные, кто решился зимовать в Сибири. В небольшом количестве остались также чернозобые дрозды и рябинники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В «Тихие зори» запустят еще один маршрут
Вьюрки не улетели на юг из-за аномально теплой зимы в Красноярском крае
Хобби участницы фотоконкурса «Самая красивая мама - 2020» - зимняя рыбалка
В Красноярске 36-летнего преподавателя вуза поймали на взятке
Дорожники в ремонтной кампании сделают упор на пригород Красноярска
Красноярцы собираются провести митинг «За чистое небо»
В Красноярске учитель литературы меняет платье на уроке
В Красноярске один из мостов признан опасным для людей и аварийным
Красноярские ученые придумали, как дешево сделать долговечные ядерные батарейки
Главный по градостроительству в Красноярске ушел в отставку
В Красноярске из машины чиновницы через боковое стекло вытащили 50 000 рублей
Tele2 запустила 4G+ в новосибирском метро
В департамент соцразвития Красноярска назначен новый руководитель
В Красноярске выявлено 16 тысяч ВИЧ-инфицированных
Прятался 22 года. Скрывавшегося в Европе убийцу экстрадировали в Красноярский край
В Красноярске еще на сутки продлен режим «черного неба»
В цехах «Красноярского хлеба» Роспотребнадзор нашел грубые нарушения санитарного законодательства
На окраине Красноярска нашли скотомогильник