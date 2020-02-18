Хобби участницы фотоконкурса «Самая красивая мама - 2020» - зимняя рыбалка
Многие мамы в современном мире ежедневно решают наисложнейшую задачу: как организовать отдых ребенка так, чтобы он не сидел за компьютером сутками? Один из вариантов… зимняя рыбалка! Это не только отдых, но и вид спорта. Такие соревнования проходят по всему миру. Чем не увлекательное приключение для 12-летнего мальчика и его очаровательной мамы? Красноярка Елена Пшеченко участвует в фотоконкурсе «Самая красивая мама - 2020», который проводится на сайте «Комсомольская правда» совместно с Сибирским центром лазерной хирургии «Альфа-Клиник». На фото она как раз позирует во время зимней рыбалки. Вот что Елена рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск о себе:
«Мама замечательного сына 12 лет и дизайнер интерьера. Обожаю свою семью, дом, работу и жизнь. На фото: зимняя рыбалка (ни одна рыба не пострадала)».
Напоминаем, что прием заявок на участие в фотоконкурсе продолжается. Но нужно успеть до 25 февраля. После стартует голосование, которое продлится по 3 марта.
Итоги голосования - 5 марта, а 6 – торжественное награждение. Пять победительниц получат в подарок дипломы , а также сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике «Альфа клиник» и интересные книги от «Комсомольской правды». За первое место дополнительный подарок!
Генеральный партнер конкурса: Сибирский центр лазерной хирургии «Альфа-Клиник».
Подробности на странице конкурса здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU