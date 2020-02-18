2020-02-18T14:31:19+03:00
Происшествия

В Красноярске 36-летнего преподавателя вуза поймали на взятке

Деньги ему передал сотрудник транспортной компании за поступление «на бюджет»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Сумма взятки - 80 тысяч рублейСумма взятки - 80 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Преподавателя СибГУ имени Решетнева поймали на взятке. 36-летний мужчина решил поправить материальное положение на 80 тысяч рублей – столько он запросил с другого мужчины, который хотел поступить в магистратуру на бюджетное место, сообщает пресс-служба Сибирского линейного управления МВД России. 29-летний сотрудник транспортной компании, который хотел учиться бесплатно, - не единственный участник схемы, был в ней также задействован посредник, который тоже работает в транспортной сфере.

Посредник получил от взяткодателя 80 тысяч рублей, рассказывают Городские новости. Большую часть (70 тысяч) передал преподавателю, остальное оставил себе. На всех троих завели уголовные дела в зависимости то их роли (за получение взятки в значительном размере, дачу взятки должностному лицу и посредничество) Виновникам грозит до 6 лет лишения свободы. Преподаватель-взяточник находится под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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