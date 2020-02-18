Дорожники в ремонтной кампании сделают упор на пригород Красноярска

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:36:53+03:00

КрУДор опубликовал список дорог, которые приведут в порядок в этом году

Изменить размер текста: A A

В этом году дорожная ремонтная кампания коснется пригорода Красноярска. Краевое управление дорог опубликовало список трасс, на которые будут делать упор. По большей части все они - в Емельяновском районе.

Где именно приведут в порядок дороги: 12 километров дороги «Красноярск — Енисейск» (Солонцы на участках 0-4 и 6,1-7 км); Элита — Арейское — станция Кача (5,3-5,5 км); подъезд к дачным обществам «Строитель» и «Сад-2» (Бугачево — Пугачево на участке 0-1,6 км); Солнечный (Сухая Балка, на участке 0-2,6 км); Таскино — Устье — Гаревое (19-23,5 км); Емельяново — Частоостровское (7-18,7 и 41,1-43,3 км); Красноярск — Енисейск (32,9 км); М-53 «Байкал» — Кедровый (0-3,8 км).

Выбор участков ремонта был сделан по результатам анализа интенсивности движения в пригороде. Как рассказали в КрУДоре, по итогам анализа было решено сделать упор на дороги, которые входят в агломерацию. Добавим, что на ремонт дорог, которые не успели окончить в прошлом году, в этом потратят 728 миллионов рублей. А на новые начинания – 1,2 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU