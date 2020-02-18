Красноярцы собираются провести митинг «За чистое небо»

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:32:01+03:00

Многие считают, что митинг нужен сейчас, а намечен на конец марта Фото: Мария ЛЕНЦ

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Экоактивисты в Красноярске планируют очередной митинг против «черного неба». Митинг намечено провести 29 марта на Красной площади в Красноярске. Идея, признаются организаторы, пришла им на фоне ухудшившейся в последние дни экологической обстановки в городе. Напомним, в Красноярске с минувшей пятницы, 14 февраля, действует режим НМУ.

Отчего же митинг назначен аж на конец марта? По словам организаторов, это время потребуется на согласование (в предыдущие годы экологи говорили, что администрация препятствуем им в проведении таких мероприятий, дело дошло до судов) и на выработку новых требований, которые станут итогом мероприятия.

- Надеемся городские чиновники, дышащие одним с нами воздухом, не станут чинить препятствий в проведении митинга, - говорится в сообщении экоактивистов.

Добавим, что многие красноярцы считают, что митинг должен быть своевременным – то есть проводить его нужно сейчас, когда в городе сложная экологическая обстановка.

ИСТОЧНИК KP.RU