В Красноярске учитель литературы меняет платье на уроке

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:35:04+03:00

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Учитель русского языка и литературы гимназии №10 Елена Пастарнакова с помощью перемены одежды старается развить эмоциональный интеллект учеников. В чем «фишка»? Конечно, на уроке никто не раздевается. У педагога имеется проектор и специальная программа, которая дает возможность «примерять» на себя костюмы персонажей разных эпох. Правда, при этом собственная одежда должна быть белого цвета.

Как рассказали в администрации Красноярска, такая техника применяется в театральных мастерских. Учитель уверена, это помогает детям раскрепоститься, творчески мыслить – в общем, развивает интеллект.

К слову, Пастарнакова – не единственный учитель в Красноярске, который применят нестандартные педагогические подходы в решении этой задачи. Необычные методики и тренинги представят на конкурсах профессионального мастерства «Воспитатель года» и «Учитель года».

ИСТОЧНИК KP.RU