2020-02-18T09:35:04+03:00
Общество

В Красноярске учитель литературы меняет платье на уроке

Педагог считает, что так она развивает эмоциональный интеллект детей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фото: администрация КрасноярскаФото: администрация Красноярска
Изменить размер текста:

Учитель русского языка и литературы гимназии №10 Елена Пастарнакова с помощью перемены одежды старается развить эмоциональный интеллект учеников. В чем «фишка»? Конечно, на уроке никто не раздевается. У педагога имеется проектор и специальная программа, которая дает возможность «примерять» на себя костюмы персонажей разных эпох. Правда, при этом собственная одежда должна быть белого цвета.

Как рассказали в администрации Красноярска, такая техника применяется в театральных мастерских. Учитель уверена, это помогает детям раскрепоститься, творчески мыслить – в общем, развивает интеллект.

К слову, Пастарнакова – не единственный учитель в Красноярске, который применят нестандартные педагогические подходы в решении этой задачи. Необычные методики и тренинги представят на конкурсах профессионального мастерства «Воспитатель года» и «Учитель года».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске учитель литературы меняет платье на уроке
В Красноярске один из мостов признан опасным для людей и аварийным
Красноярские ученые придумали, как дешево сделать долговечные ядерные батарейки
Главный по градостроительству в Красноярске ушел в отставку
В Красноярске из машины чиновницы через боковое стекло вытащили 50 000 рублей
Tele2 запустила 4G+ в новосибирском метро
В департамент соцразвития Красноярска назначен новый руководитель
В Красноярске выявлено 16 тысяч ВИЧ-инфицированных
Прятался 22 года. Скрывавшегося в Европе убийцу экстрадировали в Красноярский край
В Красноярске еще на сутки продлен режим «черного неба»
В цехах «Красноярского хлеба» Роспотребнадзор нашел грубые нарушения санитарного законодательства
На окраине Красноярска нашли скотомогильник