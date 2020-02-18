В Красноярске один из мостов признан опасным для людей и аварийным

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:18:30+03:00

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Деревянный мост в районе Елены Стасовой, 15 и Вильского, 6а до сих пор стоит, хотя он официально аварийный и опасный для людей. Жители микрорайона пользуются им, рискуя сломать себе шею в прямом смысле слова. Прокуроры считают, что вина есть на главе Октябрьского района – районные власти должны были предпринять меры по ограничению доступа людей к объекту.

Здесь ходят люди Фото: Александр Глисков

Мостик, к слову, появился, когда строили близлежащие дома. Строители его активно использовали и не убрали. А люди до сих пор ходят. Доступ к мосту должны были ограничить еще в конце января, но до сих пор не выполнили ничего. Прокуроры предупредили главу районной администрации о необходимости принять меры – в отношении него вынесли представление.

В связи с выявленными нарушениями главе администрации Октябрьского района внесли представление, которое находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU