2020-02-18T09:18:30+03:00
Общество

В Красноярске один из мостов признан опасным для людей и аварийным

Главой района заинтересовались правоохранители
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Главу района предупредили - принять мерыГлаву района предупредили - принять мерыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Деревянный мост в районе Елены Стасовой, 15 и Вильского, 6а до сих пор стоит, хотя он официально аварийный и опасный для людей. Жители микрорайона пользуются им, рискуя сломать себе шею в прямом смысле слова. Прокуроры считают, что вина есть на главе Октябрьского района – районные власти должны были предпринять меры по ограничению доступа людей к объекту.

Здесь ходят люди Фото: Александр Глисков

Здесь ходят люди Фото: Александр Глисков

Мостик, к слову, появился, когда строили близлежащие дома. Строители его активно использовали и не убрали. А люди до сих пор ходят. Доступ к мосту должны были ограничить еще в конце января, но до сих пор не выполнили ничего. Прокуроры предупредили главу районной администрации о необходимости принять меры – в отношении него вынесли представление.

В связи с выявленными нарушениями главе администрации Октябрьского района внесли представление, которое находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске учитель литературы меняет платье на уроке
В Красноярске один из мостов признан опасным для людей и аварийным
Красноярские ученые придумали, как дешево сделать долговечные ядерные батарейки
Главный по градостроительству в Красноярске ушел в отставку
В Красноярске из машины чиновницы через боковое стекло вытащили 50 000 рублей
Tele2 запустила 4G+ в новосибирском метро
В департамент соцразвития Красноярска назначен новый руководитель
В Красноярске выявлено 16 тысяч ВИЧ-инфицированных
Прятался 22 года. Скрывавшегося в Европе убийцу экстрадировали в Красноярский край
В Красноярске еще на сутки продлен режим «черного неба»
В цехах «Красноярского хлеба» Роспотребнадзор нашел грубые нарушения санитарного законодательства
На окраине Красноярска нашли скотомогильник