Красноярские ученые придумали, как дешево сделать долговечные ядерные батарейки

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:09:00+03:00

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Красноярские ученые предлагают действенное решение, позволяющее удешевить создание ядерных батарей. В основе их разработки лежит химический способ, кремниевая подложка и простая алюминиевая фольга. К слову, обычные батарейки электричество вырабатывают как раз из химического соединения.

- Одним из «генераторов», использующихся в таких батареях, является изотоп никеля. Его период полураспада достигает ста лет, что делает батарею на его основе долговечной, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук». При этом бета-излучение этого изотопа низкоэнергетично и не представляет опасности для здоровья человека. Самой оболочки батареи достаточно для того, чтобы гарантированно защитить организм от проникновения в него частиц радиоактивного распада.

С ядерной батарейкой все сложнее и дороже с финансовой точки зрения. Высокая цена на изотоп никеля играет здесь большую роль. Но красноярские ученые предложили вместо кремния в качестве подложки использовать обычную алюминиевую фольгу – это дешевле, да и проводимость лучше.

на основе реакции восстановления ионов никеля в растворе. Это позволит сделать процесс их производства намного легче, быстрее и дешевле.

- Решили использовать метод для отработки нанесения излучающих покрытий. Были опасения, что при таком способе покрытия из электролита вместе с никелем на подложку переходит небольшая примесь фосфора. Но мы показали, что добавка фосфора не вредит покрытию, а наоборот его упрочняет и не влияет на желаемые свойства. Этот способ покрытия перспективен для получения ядерных батареек, которые могут работать около ста лет без дополнительной подзарядки - говорит Наталья Евсевска, аспирант.

ИСТОЧНИК KP.RU