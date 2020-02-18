Главный по градостроительству в Красноярске ушел в отставку

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:41:04+03:00

В должности чиновники работают не слишком долго Фото: Мария ЛЕНЦ

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Продолжаются кадровые перестановки в администрации Красноярска. Как стало известно во вторник, 18 февраля, пост главы департамента градостроительства Красноярска покинул Роман Соколов. Он ушел в отставку вслед за своим предшественником Олегом Животовым. Последний, к слову, в кресле главного по градостроительству не продержался и года. До Животова политику градостроительства курировал Михаил Зуевкий.

18 февраля Соколов также, как и предшественник, покинул пост по собственному желанию. Отметим, департаментом Соколов руководил два года. Имеет большой опыт работы в мэрии, с 2013 года в разных должностях.

Пока не известно, кто именно займет кресло руководителя департамента градостроительства. Официально власти это не комментировали. Однако исполняющей обязанности руководителя департамента градостроительства назначена заместитель Галина Голубь.

ИСТОЧНИК KP.RU