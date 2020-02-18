Tele2 запустила 4G+ в новосибирском метро

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:21:23+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает о запуске LTE Advanced в новосибирском метрополитене. Высокоскоростной мобильный интернет в стандарте 4G+ доступен пассажирам новосибирского метро на всех 13 станциях.

Скорость мобильного интернета на станциях может достигать 100 Мбит/с на поддерживающих стандарт 4G+ абонентских устройствах. Этого удалось добиться за счет агрегации частот в диапазонах 1800 МГц и 800 МГц для входящего канала данных. На смартфонах без поддержки 4G+ максимальная скорость загрузки данных может достигать 75 Мбит/с. Во время практических тестов на абонентских устройствах с использованием приложения Ookla Speedtest специалистами компании были зафиксированы скорости от 60 до 90 Мбит/с.

Сеть 4G Tele2 сейчас доступна на всех станциях метро – в вестибюлях, кассовых зонах, пассажирских платформах, эскалаторах и переходах. Благодаря специальной конфигурации антенн высокоскоростной интернет также доступен в ближайшим к станциям частях перегонов. Высокая скорость загрузки данных и малое время отклика в сети 4G наряду со специальными настройками приоритета сети обеспечивают эффективную буферизацию данных. Благодаря этому клиенты Tele2 могут продолжать смотреть видео или слушать музыку даже во время движения поездов метро.