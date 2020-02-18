2020-02-18T07:32:22+03:00
Происшествия

В Красноярске из машины чиновницы через боковое стекло вытащили 50 000 рублей

Исчезла также сумочка с банковскими картами и духами [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Сумочку женщина оставила на заднем сидении автоСумочку женщина оставила на заднем сидении автоФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Валентина Р.*, заместитель руководителя отдела в одном из министерств края, лишилась денег и сумочки с духами и банковскими картами. Да еще и стекло ее машины разбито вдребезги, сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник. Произошло все еще в начале февраля. Женщина оставила свой автомобиль припаркованным возле одной из многоэтажек на Урицкого. А когда вернулась к автомобилю, заднее боковое стекло нашла разбитым.

- Произошло все примерно в 20.40 минут. Не было и сумочки, в которой находились документы, кошелек, денежные средства в сумме около 50 000 рублей, - сообщает источник, - три банковские карты, духи, ключница.

После обнаружения кражи, женщина мигом позвонила в полицию. Сейчас правоохранители организовали доследственную проверку - по ее результатам будет решено, возбудят ли уголовное дело.

* - имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске учитель литературы меняет платье на уроке
В Красноярске один из мостов признан опасным для людей и аварийным
Красноярские ученые придумали, как дешево сделать долговечные ядерные батарейки
Главный по градостроительству в Красноярске ушел в отставку
В Красноярске из машины чиновницы через боковое стекло вытащили 50 000 рублей
Tele2 запустила 4G+ в новосибирском метро
В департамент соцразвития Красноярска назначен новый руководитель
В Красноярске выявлено 16 тысяч ВИЧ-инфицированных
Прятался 22 года. Скрывавшегося в Европе убийцу экстрадировали в Красноярский край
В Красноярске еще на сутки продлен режим «черного неба»
В цехах «Красноярского хлеба» Роспотребнадзор нашел грубые нарушения санитарного законодательства
На окраине Красноярска нашли скотомогильник