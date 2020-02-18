В Красноярске из машины чиновницы через боковое стекло вытащили 50 000 рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T07:32:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Валентина Р.*, заместитель руководителя отдела в одном из министерств края, лишилась денег и сумочки с духами и банковскими картами. Да еще и стекло ее машины разбито вдребезги, сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник. Произошло все еще в начале февраля. Женщина оставила свой автомобиль припаркованным возле одной из многоэтажек на Урицкого. А когда вернулась к автомобилю, заднее боковое стекло нашла разбитым.

- Произошло все примерно в 20.40 минут. Не было и сумочки, в которой находились документы, кошелек, денежные средства в сумме около 50 000 рублей, - сообщает источник, - три банковские карты, духи, ключница.

После обнаружения кражи, женщина мигом позвонила в полицию. Сейчас правоохранители организовали доследственную проверку - по ее результатам будет решено, возбудят ли уголовное дело.

* - имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU