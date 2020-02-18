В департамент соцразвития Красноярска назначен новый руководитель

18 Февр. 2020 2020-02-18T06:25:37+03:00

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Кресло главного по социальному развитию в Красноярске заняла Оксана Урбанович – пока в статусе исполняющей обязанности, сообщили в пресс-службе администрации города. Теперь чиновница – заместитель главы города – руководитель департамента социального развития. Известно, что к работе Урбанович приступила еще 14 февраля.

Напомним, до этого должность занимала Наталья Боброва. После увольнения Бобровой в начале текущего года, ее обязанности исполняла заместитель руководителя департамента Антонина Герасимова.

Что касается Оксаны Урбанович, то ей 47 полных лет. Чиновница окончила педуниверситет и по диплому учителем начальных классов. Долгое время строила карьеру в сфере образования, была начальником территориальных отделов управления образования по Ленинскому и Кировскому районам. не исключено, что в дальнейшем Урбанович утвердят в должности.

ИСТОЧНИК KP.RU