В Красноярске выявлено 16 тысяч ВИЧ-инфицированных

18 Февр. 2020 2020-02-18T05:35:46+03:00

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В Красноярске 16 тысяч ВИЧ- инфицированных, сообщает 7 канал-Красноярск. Речь о статистике с момента начала работы Центра СПИД. По данным специалистов Центр СПИД, большая часть людей – те, кто заразился половым путем. Это порядка 68 процентов от общего числа ВИЧ-положительных. Подъем количества заболевших специалисты выявляли в начале «нулевых» и в 2010 году. В основном пациенты ВИЧ-положительными стали в эти периоды после употребления наркотиков.

- Среди общего населения, когда мы проводим тестирование в торговых центрах, выявляют до 2,5%, - говорит врач-методист краевого центра СПИД Руслана Шешинова. - В пятницу, 14 февраля, обследование прошли 94 человека. Это был невообразимый максимум, потому что достаточно сложно за 3 часа обследовать такое большое количество людей. Сама постановка теста занимает 2 минуты. В пятницу мы выявили только одного человека с ВИЧ. Когда экспресс тест показывает положительный результат, то специалисты консультируют и объясняют результат. Это еще не диагноз. Мы отправляем на дополнительное обследование в СПИД Центр.

Добавим, что иногда положительный результат экспресс-теста на ВИЧ бывает у людей, страдающих болезнями почек и гепатитом. В таких случаях медики рекомендуют пройти дополнительное обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU