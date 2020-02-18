Прятался 22 года. Скрывавшегося в Европе убийцу экстрадировали в Красноярский край

18 Февр. 2020 2020-02-18T05:10:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Гарри Григорянц еще в 1998 году убил человека. Случилось все 6 декабря на одной из вечеринок в частном доме в Солонцах. Между двумя мужчинами началась ссора, которая, как водится, переросла в драку. Григорянц оскорбил одну из женщин на вечеринке, а 20-летний муж той вступился за ее честь. Кулачным боем не обошлось – Григорянц достал нож и зарезал мужчину (нанес ему не один – множество ударов). Тот умер. А убийца пустился в бега. Сначала рванул в родную Армению, оттуда перебрался в Чехию.

- В 2018 году обвиняемый переехал в Австрию, где стал жить по поддельным документам гражданина, внешне очень на него похожего, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального главка СК. -В этом же году он был задержан за кражу полицейскими, которые в ходе проверки документов установили, что гражданин, которому принадлежит паспорт, подозревается в совершении нескольких преступлений. Чтобы не отвечать за преступления, совершенные другим человеком, Григорянц дал признательные показания о том, что он жил по поддельным документам, и что его разыскивают правоохранительные органы России за совершение убийства.

Сейчас убийца уже на территории России – дает силовикам признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU