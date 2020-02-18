В Красноярске еще на сутки продлен режим «черного неба»

18 Февр. 2020 2020-02-18T04:48:13+03:00

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Специалисты Среднесибирского УГМС еще на сутки продлили режим НМУ в Красноярске. Напомни, о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих скоплению вредных примесей в воздухе города, красноярцев предупредили в минувшую пятницу, 14 февраля. Изначально режим «черного неба» ввели до 19.00 понедельника, 17 февраля. Но удушливый смог в городе не рассеялся, и метеорологи еще на сутки продлили режим НМУ.

Добавим, что при НМУ горожанам не рекомендовано открывать окна и проветривать квартиры, на улице лучше находиться как можно меньше. Взвешенные частицы в воздухе могут вызывать головную боль и плохое самочувствие. Вплоть для тяжелы заболеваний дыхательной системы. Также стоит отметить, что в понедельник Красноярск держался на первом месте среди самых грязных городов мира – по данным рейтинга Air Visual. В данный момент город не входит в топ-5 антирейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU