2020-02-17T15:27:44+03:00
Происшествия

На окраине Красноярска нашли скотомогильник

Вероятно, производитель мясных полуфабрикатов избавился от костей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
На окраине Красноярска нашли скотомогильникНа окраине Красноярска нашли скотомогильникФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На окраине Красноярска найден скотомогильник. Обнаруживший его мужчина сообщил об этом «ТВК Красноярск». Рассказал, что набрел случайно и обнаружил жуткую находку в районе улицы Рейдовой, в Ленинском районе. Возмущается: скоро потеплеет и все это будет гнить. Можно только представить, какие запахи наполнят округу.

На видео – горы костей без мяса, скелеты раздроблены. Можно предположить, что это – остатки производства: какой-то производитель мясных полуфабрикатов таким образом решил избавиться от ненужных отходов. Выяснить, кто это, будет непросто, но возможно. Наверняка нарушитель вновь проявит себя, может выгрузить очередную партию костей здесь же или устроить новую свалку. В министерстве экологии края просят горожан сообщать обо всех случаях по телефону: (391) 212-17-06 или на бесплатную горячую линию: 8-800-201-11-16.

Добавим, что скотомогильники периодически обнаруживают в окрестностях краевого центра. В прошлом году - рядом с озером Песчанка, в районе Дрокинской горы и недалеко от Березовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На окраине Красноярска нашли скотомогильник
Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder
За минувшие выходные в Красноярске поймали 35 любителей пьяной езды
В Красноярском крае женщина облила своего обидчика бензином и подожгла
Прокурора Березовского района и его брата арестовали на два месяца
Главой Дивногорска стал Сергей Егоров
В Хакасии глыба льда с крыши пробила голову 9-летнему ребенку
Райффайзенбанк отправит электронные закладные в блокчейн
Жители Железнодорожного района Красноярска попросили благоустроить им три сквера
Таймырские школьники предложили построить метро в Норильске
На юге Красноярского края погибли четыре человека
Жителям Красноярского края предлагают более 40 тысяч рабочих мест
«Я спрыгну! Мне терять нечего!»: в Красноярском крае мужчина лез в квартиру бывшей жены через балкон, угрожая самоубийством
В собор Железногорска назначили нового настоятеля вместо задержанного за рулем без прав
Красноярцы Александр Денисьев и Владислав Антонов стали чемпионами мира по санному спорту
В Красноярском крае судебные приставы приглашают на «День открытых дверей»
В Красноярском крае преступная группа незаконно вывозила детей за границу
На чемпионат мира по робототехнике поедет красноярская команда «SIBERIAN HEARTS»
У красноярских росгвардейцев появилась своя часовня
В Красноярске продолжается первенство мира по керлингу 2020: итоги второго дня кругового этапа
Продолжается прием заявок на фотоконкурс «Самая красивая мама - 2020!»