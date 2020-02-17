На окраине Красноярска нашли скотомогильник

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:27:44+03:00

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На окраине Красноярска найден скотомогильник. Обнаруживший его мужчина сообщил об этом «ТВК Красноярск». Рассказал, что набрел случайно и обнаружил жуткую находку в районе улицы Рейдовой, в Ленинском районе. Возмущается: скоро потеплеет и все это будет гнить. Можно только представить, какие запахи наполнят округу.

На видео – горы костей без мяса, скелеты раздроблены. Можно предположить, что это – остатки производства: какой-то производитель мясных полуфабрикатов таким образом решил избавиться от ненужных отходов. Выяснить, кто это, будет непросто, но возможно. Наверняка нарушитель вновь проявит себя, может выгрузить очередную партию костей здесь же или устроить новую свалку. В министерстве экологии края просят горожан сообщать обо всех случаях по телефону: (391) 212-17-06 или на бесплатную горячую линию: 8-800-201-11-16.

Добавим, что скотомогильники периодически обнаруживают в окрестностях краевого центра. В прошлом году - рядом с озером Песчанка, в районе Дрокинской горы и недалеко от Березовки.

ИСТОЧНИК KP.RU