За минувшие выходные в Красноярске поймали 35 любителей пьяной езды
Сотрудники ГИБДД подвели итоги операции «Нетрезвый водитель», которая проводилась в минувшие выходные. Массовая проверка водителей на предмет трезвости была организована в Советском и Свердловском районах города.
Патрули перекрывали улицы и останавливали всех проезжавших мимо водителей. При малейшем подозрении предлагали пройти алкотест. Тем, что не соглашался, напоминали: отказ от прохождения процедуры влечет те же юридические последствия, что и подтвержденный факт управления автомобилем в нетрезвом виде.
В результате в состоянии алкогольного опьянения были выявлены 35 водителей. Наказание, которое им грозит, это штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет. Кроме того, пяти повторникам (замеченных пьяными за рулем во второй раз) ждет уголовная ответственность, сообщают «Городские новости».
Добавим, что в Красноярске работает «Синяя линяя», по которой можно сообщить о нетрезвом водителе. Телефон лини: (391) 263-10-19.
ИСТОЧНИК KP.RU