2020-02-17T14:32:23+03:00
Общество

За минувшие выходные в Красноярске поймали 35 любителей пьяной езды

Проверку проводили в Советском и Свердловском районах
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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За минувшие выходные в Красноярске поймали 35 любителей пьяной езды. Фото: ГИБДДЗа минувшие выходные в Красноярске поймали 35 любителей пьяной езды. Фото: ГИБДД
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Сотрудники ГИБДД подвели итоги операции «Нетрезвый водитель», которая проводилась в минувшие выходные. Массовая проверка водителей на предмет трезвости была организована в Советском и Свердловском районах города.

Патрули перекрывали улицы и останавливали всех проезжавших мимо водителей. При малейшем подозрении предлагали пройти алкотест. Тем, что не соглашался, напоминали: отказ от прохождения процедуры влечет те же юридические последствия, что и подтвержденный факт управления автомобилем в нетрезвом виде.

В результате в состоянии алкогольного опьянения были выявлены 35 водителей. Наказание, которое им грозит, это штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет. Кроме того, пяти повторникам (замеченных пьяными за рулем во второй раз) ждет уголовная ответственность, сообщают «Городские новости».

Добавим, что в Красноярске работает «Синяя линяя», по которой можно сообщить о нетрезвом водителе. Телефон лини: (391) 263-10-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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