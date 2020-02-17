2020-02-17T13:28:38+03:00
Происшествия

В Красноярском крае женщина облила своего обидчика бензином и подожгла

Мужчина скончался
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае женщина облила своего обидчика бензином и подожглаВ Красноярском крае женщина облила своего обидчика бензином и подожглаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Канском районе молодая женщина облила своего обидчика бензином и подожгла. Что подтолкнуло ее на этот шаг, разбирались следователи. Преступление произошло в январе 2019 года и вот теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома. Погибший 34-летний мужчина был сожителем 29-летней обвиняемой. В тот роковой январский вечер между ними произошла ссора, свидетелями которой стали гости – знакомая пара. Погибший выражался нецензурной бранью в отношении жены, а также ударил ее по голове и телу.

Когда в доме все уснули, молодая женщина облила сожителя бензином и кинула горящую спичку, а затем ушла. Огонь в доме заметили прохожие, потушили огонь. Мужчина скончался в больнице от обширных термических ожогов. Гости не пострадали. Во время следствия обвиняемая призналась, что собиралась только напугать своего обидчика, но не убивать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На окраине Красноярска нашли скотомогильник
Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder
За минувшие выходные в Красноярске поймали 35 любителей пьяной езды
В Красноярском крае женщина облила своего обидчика бензином и подожгла
Прокурора Березовского района и его брата арестовали на два месяца
Главой Дивногорска стал Сергей Егоров
В Хакасии глыба льда с крыши пробила голову 9-летнему ребенку
Райффайзенбанк отправит электронные закладные в блокчейн
Жители Железнодорожного района Красноярска попросили благоустроить им три сквера
Таймырские школьники предложили построить метро в Норильске
На юге Красноярского края погибли четыре человека
Жителям Красноярского края предлагают более 40 тысяч рабочих мест
«Я спрыгну! Мне терять нечего!»: в Красноярском крае мужчина лез в квартиру бывшей жены через балкон, угрожая самоубийством
В собор Железногорска назначили нового настоятеля вместо задержанного за рулем без прав
Красноярцы Александр Денисьев и Владислав Антонов стали чемпионами мира по санному спорту
В Красноярском крае судебные приставы приглашают на «День открытых дверей»
В Красноярском крае преступная группа незаконно вывозила детей за границу
На чемпионат мира по робототехнике поедет красноярская команда «SIBERIAN HEARTS»
У красноярских росгвардейцев появилась своя часовня
В Красноярске продолжается первенство мира по керлингу 2020: итоги второго дня кругового этапа
Продолжается прием заявок на фотоконкурс «Самая красивая мама - 2020!»