В Красноярском крае женщина облила своего обидчика бензином и подожгла

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:28:38+03:00

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В Канском районе молодая женщина облила своего обидчика бензином и подожгла. Что подтолкнуло ее на этот шаг, разбирались следователи. Преступление произошло в январе 2019 года и вот теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома. Погибший 34-летний мужчина был сожителем 29-летней обвиняемой. В тот роковой январский вечер между ними произошла ссора, свидетелями которой стали гости – знакомая пара. Погибший выражался нецензурной бранью в отношении жены, а также ударил ее по голове и телу.

Когда в доме все уснули, молодая женщина облила сожителя бензином и кинула горящую спичку, а затем ушла. Огонь в доме заметили прохожие, потушили огонь. Мужчина скончался в больнице от обширных термических ожогов. Гости не пострадали. Во время следствия обвиняемая призналась, что собиралась только напугать своего обидчика, но не убивать.

ИСТОЧНИК KP.RU