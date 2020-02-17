В Хакасии глыба льда с крыши пробила голову 9-летнему ребенку
В Аскизском районе Хакасии от рухнувшей с крыши глыбы льда пострадал 9-летний мальчик. Он играл вместе с друзьями во дворе многоэтажки, когда нависающий с шифера лед сорвался и упал прямо на него. С тяжелой открытой черепно-мозговой травмой ребенка доставили в больницу в Абакан. Причем когда его везли на обычной «скорой», навстречу выехал реанимобиль и забрал мальчика на полпути – чтобы исключить непоправимое во время транспортировки, сообщает ИА «Хакасия».
Случилось ЧП в минувшую пятницу, 14 февраля. Пострадавшему сделали экстренную операцию, буквально собирали осколки черепа. Сейчас состояние ребенка оценивается, как удовлетворительное. Он пытается что-то говорить, хотя движение и речь заторможены. Не исключено, потребуется еще одна операция.
Между тем в Аскизе местные власти разбираются в причинах. Они уверяют, что еще 23-24 января направили предписание всем управляющим компаниям убрать снежные наносы с кровель зданий. Но почему этого не было сделано – остается под вопросом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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