2020-02-17T11:04:37+03:00
Общество

Жители Железнодорожного района Красноярска попросили благоустроить им три сквера

Эскизы уже готовы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жители Железнодорожного района Красноярска попросили благоустроить им три сквера. Фото: пресс-служба администрации районаЖители Железнодорожного района Красноярска попросили благоустроить им три сквера. Фото: пресс-служба администрации района
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Жители Железнодорожного района города попросили благоустроить им три сквера. Участки есть, довольно большие, но такие неухоженные. А хотелось бы иметь там уютные зоны отдыха. В администрации района порадовали горожан: два общественных пространства отремонтируют по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». И еще один сквер – в рамках программы инициативного бюджетирования.

Самый крупный сквер на Железнодорожников, 10 площадью 3 660 квадратных метров. Сейчас там старые кустарники, а будут детская зона с городком, красивые газоны, лавочки. Установят освещение, чтобы можно было гулять поздним вечером. А в центре высадят ель, которую будут украшать к новому году.

На Маерчака, 31 жители хотят видеть зеленое пространство с хорошими дорожками и красивым освещением. Площадь участка 1 410 квадратных метров, рядом остановка и магазин. За благоустройство третьего сквера на Заводской, 2-2а проголосовали более 1,5 тысяч человек. По проекту здесь сформируют альпийские горки и зоны для отдыха у реки. Работа начнется летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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