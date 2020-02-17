2020-02-17T10:36:09+03:00
Общество

Таймырские школьники предложили построить метро в Норильске

А вот в Красноярске, по их мнению, поземка ни к чему
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Таймырские школьники предложили построить метро в НорильскеТаймырские школьники предложили построить метро в НорильскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Таймырские школьники предложили построить метро в Норильске. По мнению участников международного фестиваля по робототехнике First Russia Robotics Championship (он завершился в Красноярске в минувшие выходные) в заполярном городе работа наземного транспорта зачастую парализована из-за суровых климатических условий. Поземка поможет решить эту проблему, ведь непогода ей нипочем. Тем более, что в Норильске есть специалисты с опытом строительства подземных рудников.

Правда, юные таймырские изобретатели попытались убедить жюри, что необходимость метро в Красноярске преувеличена. Ведь городской транспорт, по их мнению, исправно работает, пишет интернет-издание Newslab.ru.

Добавим, что возобновление строительства метрополитена в краевом центре одобрено, уже готов проект и согласовано финансирование. Сроки сдачи первой ветки подземки - конец 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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