Таймырские школьники предложили построить метро в Норильске
Таймырские школьники предложили построить метро в Норильске. По мнению участников международного фестиваля по робототехнике First Russia Robotics Championship (он завершился в Красноярске в минувшие выходные) в заполярном городе работа наземного транспорта зачастую парализована из-за суровых климатических условий. Поземка поможет решить эту проблему, ведь непогода ей нипочем. Тем более, что в Норильске есть специалисты с опытом строительства подземных рудников.
Правда, юные таймырские изобретатели попытались убедить жюри, что необходимость метро в Красноярске преувеличена. Ведь городской транспорт, по их мнению, исправно работает, пишет интернет-издание Newslab.ru.
Добавим, что возобновление строительства метрополитена в краевом центре одобрено, уже готов проект и согласовано финансирование. Сроки сдачи первой ветки подземки - конец 2023 года.
ИСТОЧНИК KP.RU