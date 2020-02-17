17 Февр. 2020 2020-02-17T10:10:12+03:00

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На юге Красноярского края погибли четыре человека. Предварительную информацию о трагедии «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили в пресс-службе краевого следкома. Сегодня утром, 17 февраля, поступило сообщение: в поселке Опытное поле Минусинского района в частном доме нашли тела 34-летней женщины и трех мужчин в возрасте от 36 до 39 лет.

Признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако первая мысль, которая появилась у оперативников, все четверо угорели от печи. Накануне хозяин дома и его супруга пригласили к себе в гости двух приятелей. Вместе распивали спиртные напитки. Под конец гости решили остаться ночевать. Кто-то из погибших закрыл заслонку печи, в результате продукты горения заполнили помещение. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. После этого и будет принято решение, возбуждать ли уголовное дело или трагедия – несчастный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU