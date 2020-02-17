2020-02-17T10:05:23+03:00
Общество

Жителям Красноярского края предлагают более 40 тысяч рабочих мест

Изучаем самые востребованные специальности
Татьяна РЯБИНИНА
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Вакансий - десятки тысяч. Какая запись появится в вашей трудовой?Вакансий - десятки тысяч. Какая запись появится в вашей трудовой?Фото: Мария ЛЕНЦ
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«Ищу работу, не могу найти», - такие разговоры можно услышать довольно часто. А тем временем, возможность заработать есть всегда: можно получить новую профессию, можно переехать в другой город или район. Например, в прошлом году в службу занятости края работодатели заявили 251,1 тысячи вакансий, из них около 71% на постоянные рабочие места. В топ профессий вошли машинисты, операторы, каменщики, учителя, инженеры, медработники, воспитали детского сада, бухгалтеры.

2020 только начался, а за минувшие неполных два месяца уже есть 40 600 вакансий постоянной работы. Наиболее востребованы специалисты в сфере строительства, промышленности, здравоохранения и образования.

Например, в Красноярске на 60% выросла потребность в облицовщиках (3300 вакансий) и малярах (1800) и на 30% в плотниках (1800) и сварщиках (900).

Больше всего водителей требуется в Красноярске, Ачинске и Северо-Енисейском районе. В Красноярске, Железногорске, Ачинске работодатели ищут слесарей, монтажников и электромонтажников.

В целом по краю потребность в кадрах для медицинских учреждений выросла на 40%. Фельдшеров стало требоваться в два раза больше – 2,7 тысячи, врачей на 24% – 3,8 и медицинских сестер на 22% – 2,6.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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